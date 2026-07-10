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Gateway Real Estate Aktie 2560486 / DE000A0JJTG7

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10.07.2026 09:48:43

EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Gateway Real Estate
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EQS Preliminary announcement financial reports: Gateway Real Estate AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

10.07.2026 / 09:48 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Gateway Real Estate AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: July 14, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

10.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstrasse 28a
10623 Berlin
Germany
Internet: www.gateway-re.de

 
End of News EQS News Service

2364058  10.07.2026 CET/CEST

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