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30.06.2026 17:41:03

EQS-AFR: Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

Gateway Real Estate
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EQS Preliminary announcement financial reports: Gateway Real Estate AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Gateway Real Estate AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

30.06.2026 / 17:41 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Gateway Real Estate AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/investor-relations/publikationen

Language: English
Date of disclosure: July 10, 2026
Address: https://www.gateway-re.de/en/investor-relations/publications

30.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Gateway Real Estate AG
Hardenbergstrasse 28a
10623 Berlin
Germany
Internet: www.gateway-re.de

 
End of News EQS News Service

2357242  30.06.2026 CET/CEST

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