freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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03.07.2026 11:16:23
EQS-AFR: freenet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: freenet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die freenet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html
03.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|freenet AG
|Hollerstrasse 126
|24782 Büdelsdorf
|Deutschland
|Internet:
|www.freenet.ag
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2359906 03.07.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nestlé: Neuer Appetit
Der weltgrösste Lebensmittelkonzern hat an der Börse einen starken Juni erlebt. Mit Blick auf die Vorlage der Semesterbilanz könnte sich bei Nestlé noch mehr Fantasie aufbauen.Weiterlesen!