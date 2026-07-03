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03.07.2026 11:16:23

EQS-AFR: freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

freenet
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EQS Preliminary announcement financial reports: freenet AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
freenet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

03.07.2026 / 11:16 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

freenet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://www.freenet.ag/investor-relations/publikationen/index.html

Language: English
Date of disclosure: August 12, 2026
Address: https://www.freenet.ag/en/investor-relations/publications/index.html

03.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: freenet AG
Hollerstrasse 126
24782 Buedelsdorf
Germany
Internet: www.freenet.ag

 
End of News EQS News Service

2359906  03.07.2026 CET/CEST

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