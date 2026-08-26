Frauenthal Aktie 429036 / AT0000762406
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26.08.2026 10:00:03
EQS-AFR: Frauenthal Holding AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Frauenthal Holding AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Frauenthal Holding AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.frauenthal.at/de/berichte.html
26.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Frauenthal Holding AG
|Rooseveltplatz 10
|1090 Wien
|Österreich
|Internet:
|frauenthal.at
|LEI Code:
|52990038OKF8UAD5LA12
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2388428 26.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
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