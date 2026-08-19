Flughafen Wien Aktie 32982728 / AT00000VIE62
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19.08.2026 07:30:04
EQS-AFR: Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Flughafen Wien AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte
Sprache: Englisch
Ort: https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1
19.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Flughafen Wien AG
|Postfach 1
|1300 Wien-Flughafen
|Österreich
|Internet:
|http://www.viennaairport.com
|LEI Code:
|549300FQ2ILBH7DJ6I45
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385182 19.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Wien AG
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