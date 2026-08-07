First Sensor Aktie 668039 / DE0007201907
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07.08.2026 08:00:04
EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|First Sensor AG
|Peter-Behrens-Strasse 15
|12459 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.first-sensor.com
|LEI Code:
|52990036Z3X91Z60TZ27
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2376536 07.08.2026 CET/CEST
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