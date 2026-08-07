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First Sensor Aktie 668039 / DE0007201907

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07.08.2026 08:00:04

EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

First Sensor
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.08.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026
Ort: https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: First Sensor AG
Peter-Behrens-Strasse 15
12459 Berlin
Deutschland
Internet: www.first-sensor.com
LEI Code: 52990036Z3X91Z60TZ27

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2376536  07.08.2026 CET/CEST

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