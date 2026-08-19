FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
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19.08.2026 06:59:33
EQS-AFR: FACC AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: FACC AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die FACC AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.facc.com/en/investors/financial-reports-facc-investors/
19.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|FACC AG
|Fischerstrasse 9
|4910 Ried im Innkreis
|Österreich
|Internet:
|www.facc.com
|LEI Code:
|52990021YEMY298JY727
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385210 19.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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