Fabasoft Aktie 814216 / AT0000785407
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|
13.08.2026 07:10:33
EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Fabasoft AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf
13.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstrasse 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381992 13.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fabasoft AG
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13.08.26
|EQS-News: Fabasoft startet erfolgreich ins neue Geschäftsjahr (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-News: Fabasoft successfully starts the new fiscal year (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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13.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Release of a Financial report (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.08.26
|EQS-CMS: Fabasoft AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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05.08.26
|EQS-AFR: Fabasoft AG (D): Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Fabasoft AG
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