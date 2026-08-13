EQS-AFR: Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Fabasoft AG (AT): Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.08.2026 / 07:10 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsbericht Q1



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Fabasoft AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monatsbericht_2026_2027.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_3_Monthsreport_2026_2027.pdf

13.08.2026 CET/CEST

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