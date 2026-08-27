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EVN Aktie 428837 / AT0000741053

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27.08.2026 07:30:13

EQS-AFR: EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EVN
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: EVN AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
EVN AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die EVN AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.evn.at/home/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Ort: https://www.evn.at/en/home/investor-relations/publikationen

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: EVN AG
EVN Platz
2344 Maria Enzersdorf
Österreich
Internet: www.evn.at
LEI Code: 529900P4JZBFEVNEAE60

 
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2389080  27.08.2026 CET/CEST

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