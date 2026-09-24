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Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1

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24.09.2026 10:52:21

EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Emerald Horizon
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Emerald Horizon AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

24.09.2026 / 10:52 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Emerald Horizon AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/

Sprache: Englisch
Ort: https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/

24.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Emerald Horizon AG
Karl-Huber-Gasse 15
8041 Graz
Österreich
LEI Code: 8945008L6AXTVW4PDF22

 
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2404728  24.09.2026 CET/CEST

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