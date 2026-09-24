Emerald Horizon Aktie 157612311 / AT0000A3UZE1
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24.09.2026 10:52:21
EQS-AFR: Emerald Horizon AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Emerald Horizon AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Emerald Horizon AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://emerald-horizon.com/investor-relations/berichte/
Sprache: Englisch
Ort: https://emerald-horizon.com/en/investor-relations/reports/
24.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Emerald Horizon AG
|Karl-Huber-Gasse 15
|8041 Graz
|Österreich
|LEI Code:
|8945008L6AXTVW4PDF22
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2404728 24.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
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