EQS-AFR: elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: elumeo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

elumeo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.11.2026 / 14:06 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die elumeo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.11.2026Ort: https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 19.11.2026Ort: https://www.elumeo.com/ir/publications/financial-reports

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