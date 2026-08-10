ElringKlinger Aktie 1358142 / DE0007856023
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10.08.2026 08:39:13
EQS-AFR: ElringKlinger AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ElringKlinger AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ElringKlinger AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://elringklinger.de/investor-relations/berichte-praesentationen/finanzberichte-pulse-magazin
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://elringklinger.de/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports-pulse-magazine
10.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ElringKlinger AG
|Max-Eyth-Strasse 2
|72581 Dettingen/Erms
|Deutschland
|Internet:
|www.elringklinger.de
|LEI Code:
|529900QDISXXZ2D1Q489
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2379674 10.08.2026 CET/CEST
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