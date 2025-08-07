EQS-AFR: Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Einhell Germany AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Einhell Germany AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



07.08.2025 / 11:26 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.08.2025

Hiermit gibt die Einhell Germany AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.08.2025Ort: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 20.08.2025Ort: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/

