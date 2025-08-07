|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.08.2025 11:26:43
EQS-AFR: Einhell Germany AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Einhell Germany AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Einhell Germany AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 20, 2025
Address: https://www.einhell.com/de/investor-relations/unternehmensberichte/quartalsmitteilungen/
Language: English
Date of disclosure: August 20, 2025
Address: https://www.einhell.com/investor-relations/company-reports/quarterly-financial-announcements/
07.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Einhell Germany AG
|Wiesenweg 22
|94405 Landau/Isar
|Germany
|Internet:
|www.einhell.com
|End of News
|EQS News Service
|
2181008 07.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Analysen zu Einhell Germany AG Vorz-Inhaber-Akt
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZölle offiziell in Kraft getreten: SMI baut Gewinne aus -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- Asiens Börsen schliessen freundlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es nach stabilem Start am Donnerstag aufwärts. Beim DAX sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien dominierten am Donnerstag die Käufer.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}