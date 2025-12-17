EQS-AFR: ecotel communication ag: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ecotel communication ag / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

