EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



08.10.2026 / 15:07 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.10.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.10.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

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