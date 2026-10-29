EQS-AFR: Deutz AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: DEUTZ AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Deutz AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



29.10.2026 / 08:37 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:

DEUTZ AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://www.deutz.com/de/investor-relations Language: EnglishDate of disclosure: November 05, 2026Address: https://www.deutz.com/en/investor-relations

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