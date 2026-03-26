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26.03.2026 17:18:43

EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

Deutsche Börse
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EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

26.03.2026 / 17:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042132/cbad5869d682f94e8722f0b841f5dc13/data/gdb-quartalsmitteilung-q1-2026-tug_de.pdf

Language: English
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042136/95f3e1db4844fe899c220fab694d1b6b/data/gdb-quarterly-statement-q1-2026-tug_en.pdf

26.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
End of News EQS News Service

2298778  26.03.2026 CET/CEST

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