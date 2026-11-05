EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



05.11.2026 / 14:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/

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