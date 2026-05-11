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Delticom Aktie 2754216 / DE0005146807

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11.05.2026 18:55:53

EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Delticom
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

11.05.2026 / 18:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/

11.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delticom AG
Hedwig-Kohn-Strasse 1
31319 Sehnde
Deutschland
Internet: www.delti.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319366  11.05.2026 CET/CEST

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Short 13’929.28 13.65 B5HSYU
Short 14’428.66 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’101.33 11.05.2026 17:31:08
Long 12’547.31 19.27 SW7BAU
Long 12’278.00 13.79 S0EBKU
Long 11’752.20 8.91 SQOB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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