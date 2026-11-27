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27.11.2026 18:10:41
EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: CPI Europe AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die CPI Europe AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2026-spdf.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2026.pdf
27.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstrasse 9
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443632 27.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
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|EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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|EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 (EQS Group)
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27.11.26
|EQS-News: CPI Europe announces unaudited financial results for the first three quarters of 2026 (EQS Group)
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06.11.26
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Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
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✅ Bank of New York Mellon
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.