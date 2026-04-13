EQS-AFR: CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: CO.DON AG i.l. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

CO.DON AG i.l.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



13.04.2026 / 21:03 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die CO.DON AG i.l. bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 14.04.2026Ort: https://www.codon-aktiengesellschaft.de/investoren/finanzberichte

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