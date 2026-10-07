BRANICKS Group Aktie 22161657 / DE000A1X3XX4
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07.10.2026 10:00:01
EQS-AFR: Branicks Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: BRANICKS Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Branicks Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Ort: https://branicks.com/investor-relations/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026
Ort: https://branicks.com/en/ir/financial-reports/
07.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Branicks Group AG
|Neue Mainzer Strasse 32-36
|60311 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.branicks.com
|LEI Code:
|52990044JL2ZPWONU738
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2411762 07.10.2026 CET/CEST
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