Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703
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17.03.2026 14:40:33
EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Bechtle AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Bechtle AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 20, 2026
Address: https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/investoren/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 20, 2026
Address: https://www.bechtle.com/de-en/about-bechtle/investors/publications
17.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Bechtle AG
|Bechtle Platz 1
|74172 Neckarsulm
|Germany
|Internet:
|bechtle.com
|End of News
|EQS News Service
|
2292978 17.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Bechtle AG
|
14:40
|EQS-AFR: Bechtle AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
14:40
|EQS-AFR: Bechtle AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
16.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
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16.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
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16.03.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX legt zu (finanzen.ch)
|
13.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Bechtle AG
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|UBS AG
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|06.02.26
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|12.02.26
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|09.02.26
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|09.02.26
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|Deutsche Bank AG
|06.02.26
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|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.02.26
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|DZ BANK
|09.02.26
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|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Bechtle Underweight
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|Bechtle Neutral
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Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
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