Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’266 -0.8%  Dow 53’611 0.3%  DAX 26’356 0.3%  Euro 0.9365 -0.2%  EStoxx50 6’423 -0.7%  Gold 4’604 0.2%  Bitcoin 64’613 1.5%  Dollar 0.8038 -0.1%  Öl 88.8 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MindMaze-Aktie zweistellig höher: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzial
Accelleron-Aktie sackt dennoch ab: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Roche-Aktie schwächelt: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Nachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...

Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 06:23:42

EQS-AFR: Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Bajaj Mobility
30.57 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Bajaj Mobility AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Bajaj Mobility AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 06:23 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Bajaj Mobility AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.bajajmobility.com/investor-relations/publikationen

Sprache: Englisch
Ort: https://www.bajajmobility.com/en/investor-relations/publications

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bajaj Mobility AG
Stallhofnerstrasse 3
5230 Mattighofen
Österreich
Internet: www.bajajmobility.com
LEI Code: 5299008TBI1EUJJSWP89

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: BMAG Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI
 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389354  27.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?