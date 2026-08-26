AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0
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26.08.2026 18:36:23
EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Release of Financial Reports
AUSTRIACARD HOLDINGS AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
Language: English
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
26.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstrasse 4-8
|1230 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|End of News
|EQS News Service
|
2389284 26.08.2026 CET/CEST
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