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AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0

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12.05.2026 19:27:03

EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report

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EQS Dissemination of Financial Reports: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Release of Financial Reports
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Release of a Financial report

12.05.2026 / 19:27 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

AUSTRIACARD HOLDINGS AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Language: English
Address: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

12.05.2026 CET/CEST
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Language: English
Company: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Vienna
Austria
Internet: https://www.austriacard.com/

 
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2326494  12.05.2026 CET/CEST

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