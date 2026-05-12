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AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0

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12.05.2026 19:27:03

EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

12.05.2026 / 19:27 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Sprache: Englisch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

12.05.2026 CET/CEST
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
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Internet: https://www.austriacard.com/

 
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2326494  12.05.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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