AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0
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12.05.2026 19:27:03
EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/
12.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstrasse 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2326494 12.05.2026 CET/CEST
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