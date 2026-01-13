AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
13.01.2026 19:19:33
EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: AUMOVIO SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die AUMOVIO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.aumovio.com/publications
13.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUMOVIO SE
|Guerickestrasse 7
|60488 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aumovio.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2259536 13.01.2026 CET/CEST
Nachrichten zu AUMOVIO
19:19
|EQS-AFR: AUMOVIO SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
19:19
|EQS-AFR: AUMOVIO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
12:26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
12.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
09.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
06.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu AUMOVIO
|11:35
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|12.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
