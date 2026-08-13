ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001
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13.08.2026 10:21:13
EQS-AFR: ASTA Energy Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: ASTA Energy Solutions AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die ASTA Energy Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026
Ort: https://www.astagroup.com/de/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 17.11.2026
Ort: https://www.astagroup.com/investors/publications/
13.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ASTA Energy Solutions AG
|Oed 1
|2755 Oed
|Österreich
|Internet:
|https://www.astagroup.com/de
|LEI Code:
|529900H9GYEOPOXFNN04
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2382470 13.08.2026 CET/CEST
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