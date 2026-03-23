Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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|
23.03.2026 08:10:43
EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Alzchem Group AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Alzchem Group AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 24, 2026
Address: https://www.alzchem.com/de/investor-relations/hauptversammlung/
23.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Alzchem Group AG
|Dr.-Albert-Frank-Str. 32
|83308 Trostberg
|Germany
|Internet:
|www.alzchem.com
|End of News
|EQS News Service
|
2295610 23.03.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
08:10
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
08:10
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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18.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
18.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen (finanzen.ch)
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16.03.26
|Schwacher Handel: SDAX legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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13.03.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
12.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Alzchem Group AG
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Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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