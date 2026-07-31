EQS-AFR: Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Allianz SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Allianz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG



31.07.2026 / 11:48 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Allianz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://www.allianz.com/zwischenbericht Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://www.allianz.com/interim-report

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