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24.03.2026 15:00:03

EQS-AFR: adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

adesso
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
adesso SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG

24.03.2026 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp

24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Internet: www.adesso-group.de

 
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2262264  24.03.2026 CET/CEST

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