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09.07.2026 01:18:43

EQS-Adhoc: ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich

ZEAL Network
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EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich

09.07.2026 / 01:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ZEAL Network SE vereinbart Erwerb von SevenCanyon und Markteintritt im Vereinigten Königreich 

Hamburg, 9. Juli 2026: Die ZEAL Network SE hat einen Aktienkaufvertrag über den Erwerb der verbleibenden 96,5 Prozent der Anteile an der SevenCanyon Limited (“SevenCanyon”), an der ZEAL bereits eine Beteiligung von 3,5 Prozent hält, unterzeichnet. Der Vollzug wird mit Zahlung des Kaufpreises erfolgen, womit der Vertrag rechtswirksam wird. 

SevenCanyon ist ein etablierter Veranstalter im Gewinnspielmarkt des Vereinigten Königreichs. Mit Vollzug der Transaktion wird ZEAL direkten Zugang zu diesem Markt erhalten und dadurch ihre geografische Präsenz erweitern. 

Der Kaufpreis für die 96,5 Prozent der Anteile setzt sich aus einer Barzahlung von rund 33,8 Mio. GBP (vorbehaltlich Anpassungen nach Vollzug, einschliesslich einer Anpassung für Fahrzeuginventar im einstelligen Millionen-GBP-Bereich) sowie weiteren Zahlungen von bis zu rund 4,8 Mio. GBP über einen Zeitraum von sechs Monaten in Abhängigkeit vom Erreichen definierter finanzieller Ziele zusammen. 

Der Vorstand erwartet, dass SevenCanyon nach der Konsolidierung einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz und EBITDA von ZEAL leisten wird. ZEAL wird die notwendigen Anpassungen ihrer Umsatzprognose vornehmen, sobald der IFRS-Ausweis der Umsatzerlöse von SevenCanyon finalisiert wurde. 

Für das EBITDA bestätigt ZEAL die Bandbreite von 70–75 Mio. Euro unter der Annahme eines normalen Jackpot-Umfelds in Deutschland. Die aktualisierte Prognose berücksichtigt einmalige Aufwendungen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit der Transaktion. 

Für das erste volle Geschäftsjahr nach Vollzug der Transaktion erwartet ZEAL einen positiven EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich. 

EBITDA bezeichnet das Periodenergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis, Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen und Steuern, und damit das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von ZEAL.

Kontakt:
ZEAL Network SE

Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

Strassenbahnring 11
20251 Hamburg

T +49 (0) 40 809036042
frank.hoffmann@zealnetwork.de



Ende der Insiderinformation

09.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
EQS News ID: 2362996

 
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2362996  09.07.2026 CET/CEST

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