ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
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09.07.2026 01:18:43
EQS-Adhoc: ZEAL Network SE to acquire SevenCanyon and enter the United Kingdom market
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EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Purchase of parts of a company
ZEAL Network SE to acquire SevenCanyon and enter the United Kingdom market
End of Inside Information
09-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|ZEAL Network SE
|Strassenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Germany
|Phone:
|+49 (0)40 8090360-42
|Fax:
|+49 (0)40 822239-77
|E-mail:
|office@zealnetwork.de
|Internet:
|www.zealnetwork.de
|ISIN:
|DE000ZEAL241
|WKN:
|ZEAL24
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
|EQS News ID:
|2362996
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2362996 09-Jul-2026 CET/CEST
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