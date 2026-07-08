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09.07.2026 01:18:43

EQS-Adhoc: ZEAL Network SE to acquire SevenCanyon and enter the United Kingdom market

ZEAL Network
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EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Key word(s): Mergers and Acquisitions / Purchase of parts of a company
ZEAL Network SE to acquire SevenCanyon and enter the United Kingdom market

09-Jul-2026 / 01:18 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

ZEAL Network SE to acquire SevenCanyon and enter the United Kingdom market 

Hamburg, 9 July 2026: ZEAL Network SE has signed a share purchase agreement to acquire the remaining 96.5 percent of the shares in SevenCanyon Limited (“SevenCanyon”), in which ZEAL already holds a 3.5 percent stake. Completion is to take place upon payment of the purchase price, whereupon the agreement will take legal effect. 

SevenCanyon is an established operator in the United Kingdom prize draw market. Upon completion of the transaction, ZEAL will gain direct access to this market and thereby expand its geographic presence. 

The purchase price for the 96.5 percent of the shares comprises a cash payment of approximately GBP 33.8 million (subject to post-completion adjustments, including an adjustment for vehicle inventory in the single-digit millions of GBP range), and further payments of up to approximately GBP 4.8 million over a period of six months, contingent upon the achievement of defined financial targets. 

The Management Board expects SevenCanyon to make a meaningful contribution to ZEAL’s revenue and EBITDA following consolidation. ZEAL will assess the necessary adjustments to its revenue guidance after the IFRS presentation of SevenCanyon’s revenue streams has been finalised. 

On EBITDA, ZEAL confirms the corridor of EUR 70–75 million under the assumption of a normal jackpot environment in Germany. The updated forecast reflects anticipated non-recurring expenses in the mid-single-digit millions of euros in connection with the transaction. 

For the first full financial year following completion of the transaction, ZEAL expects it to have a positive impact on EBITDA in the high-single-digit millions of euros. 

EBITDA refers to earnings before depreciation, amortisation, financial result, share of result from associates, and taxes, and represents ZEAL's earnings from operating activities.

Contact:
ZEAL Network SE

Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

Strassenbahnring 11
20251 Hamburg

T +49 (0) 40 809036042
frank.hoffmann@zealnetwork.de



End of Inside Information

09-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
20251 Hamburg
Germany
Phone: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
EQS News ID: 2362996

 
End of Announcement EQS News Service

2362996  09-Jul-2026 CET/CEST

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