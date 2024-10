EQS-Adhoc: ZEAL hebt Prognose an

EQS-Ad-hoc: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

ZEAL hebt Prognose an (Hamburg, 24. Oktober 2024) Nach vorläufigen Berechnungen hat die ZEAL Network SE die Umsatzerlöse und das EBITDA aufgrund guter Jackpots am Jahresanfang, erfolgreicher Kundenakquise und einer höheren Bruttomarge in den ersten neun Monaten 2024 deutlich gesteigert und in der Konsequenz die Prognose für 2024 erhöht. So erreichte das Unternehmen in den ersten neun Monaten 2024 nach vorläufigen Berechnungen ein Wachstum der Umsatzerlöse um rund 41 Prozent auf 121,0 Mio. Euro (2023: 86,0 Mio. Euro). Infolge der deutlichen Umsatzerlössteigerung sowie der Skaleneffekte konnte ZEAL das EBITDA in den ersten neun Monaten 2024 vorläufig um rund 51 Prozent auf 35,0 Mio. Euro (2023: 23,2 Mio. Euro) steigern. In Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen – insbesondere der weiteren Jackpot-Entwicklung – rechnet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 nunmehr mit Umsatzerlösen zwischen 158 Mio. Euro und 168 Mio. Euro (bisher: 140 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro). Für das EBITDA erwartet ZEAL eine Bandbreite von 42 Mio. Euro bis 46 Mio. Euro (bisher: 38 Mio. Euro bis 42 Mio. Euro). Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2024 wird am 6. November 2024 veröffentlicht. EBITDA bezeichnet das konsolidierte Periodenergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen und damit das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von ZEAL.

