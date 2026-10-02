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Your Family Entertainment Aktie 29235740 / DE000A161N14

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02.10.2026 12:24:43

EQS-Adhoc: Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG: Vorschlag zur Verlängerung der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 bis 2031 – Einberufung einer Gläubigerversammlung

Your Family Entertainment
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EQS-Ad-hoc: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Sonstige/Sonstiges
Your Family Entertainment AG: Your Family Entertainment AG: Vorschlag zur Verlängerung der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 bis 2031 – Einberufung einer Gläubigerversammlung

02.10.2026 / 12:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Your Family Entertainment AG: Vorschlag zur Verlängerung der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 bis 2031 – Einberufung einer Gläubigerversammlung

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

München, 1. Oktober 2026 – Der Vorstand der Your Family Entertainment AG (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Inhabern der 5,0 %-Wandelschuldverschreibung 2025/2028 (ISIN DE000A4DFSY5 / WKN A4DFSY, Gesamtnennbetrag EUR 2.401.302,50) eine Änderung der Anleihebedingungen vorzuschlagen und hierzu eine Gläubigerversammlung einzuberufen.

Vorgeschlagen werden die Verlängerung der Laufzeit um drei Jahre bis zum 22. April 2031 mit Rückzahlung am 23. April 2031, die Erhöhung des Zinssatzes von 5,00 % p.a. auf 5,30 % p.a. mit Wirkung ab dem 1. April 2028 sowie die entsprechende Verlängerung der Ausübungszeiträume für das Wandlungsrecht. Wandlungspreis und Umtauschverhältnis bleiben unverändert. Die Änderung dient der Stärkung der langfristigen Finanzierungsstruktur der Gesellschaft.

Die Gläubigerversammlung soll am 5. November 2026 in München stattfinden. Die Einberufung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist zusammen mit allen Unterlagen ab Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.yfe.tv im Bereich Investor Relations abrufbar. Die Änderung wird mit Vollziehung des Beschlusses nach § 21 Gesetz über Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz – SchVG) wirksam.

Mitteilende Person: Malte Kähler

Kontakt: Your Family Entertainment AG, Türkenstrasse 87, 80799 München, Malte Kähler, malte.kaehler@yfe.tv

 


Kontakt:
Your Family Entertainment AG
Malte Kähler
Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0
Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91
EMail: ir@yfe.tv

www.yfe.tv


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Your Family Entertainment AG
Türkenstrasse 87
80799 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 997 271-0
Fax: +49 (0)89 997 271-91
E-Mail: ir@yfe.tv
Internet: www.yfe.tv
ISIN: DE000A161N14
WKN: A161N1
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
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2409614  02.10.2026 CET/CEST

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