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09.09.2026 13:19:14

EQS-Adhoc: Yggdrasil SPAC 1 AG: Strategische Neuausrichtung als Robotik- und Physical AI-Unternehmen durch Erwerb der Innok Robotics GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Yggdrasil SPAC 1
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EQS-Ad-hoc: Yggdrasil SPAC 1 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Yggdrasil SPAC 1 AG: Strategische Neuausrichtung als Robotik- und Physical AI-Unternehmen durch Erwerb der Innok Robotics GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

09.09.2026 / 13:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Strategische Neuausrichtung als Robotik- und Physical AI-Unternehmen durch Erwerb der Innok Robotics GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Augsburg, den 9. September 2026 – Vorstand und Aufsichtsrat der Yggdrasil SPAC 1 AG haben heute beschlossen, der für 21. Oktober 2026 geplanten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft verschiedene Massnahmen zur strategischen Neuausrichtung als Robotik- und KI-Unternehmen vorzuschlagen. Durch den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Innok Robotics GmbH mit Sitz in Regenstauf wird künftig der Fokus auf der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Physical AI-basierten Servicerobotern, inbesondere Outdoor- und brownfieldfähigen Autonomen Mobilen Robotern, liegen. Die Firma der Gesellschaft soll künftig „Innok Robotics Group AG“ lauten und der Sitz der Gesellschaft soll nach Regenstauf verlegt werden.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen sollen rd. 10 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben werden. Die Gesellschafter der Innok Robotics GmbH werden zur Zeichnung gegen Sacheinlage in Form der Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile an der Innok Robotics GmbH zugelassen. Dem liegt eine gutachterliche Stellungnahme einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum (Mindest-)Wert der Innok Robotics GmbH von insgesamt rd. EUR 94,6 Mio. mit dem Bewertungsstichtag 30. Juni 2026 zugrunde. Die Gesellschafter der Innok Robotics GmbH unterliegen grundsätzlich einer Lock-Up-Verpflichtung hinsichtlich der neuen Aktien von 18 Monaten nach Wirksamwerden der Einbringung.

Es ist geplant, dass die derzeitigen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats ihre Ämter mit Wirkung zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Oktober 2026 niederlegen und der Gründer, Geschäftsführer, CEO/CTO der Innok Robotics GmbH, Alwin Heerklotz, sowie das weitere aktuelle Management der Innok Robotics GmbH - die Herren Christoph Fluhr (CGO/COO), Michael Hanselmann (CFO) und Nikolas Rössler (CCO) - vom neu zu wählenden Aufsichtsrat zum neuen Vorstand der Gesellschaft bestellt wird.

Die Innok Robotics GmbH ist ein schnell wachsendes deutsches Deeptech-Unternehmen, das sich auf Physical AI & Robotics und insbesondere Autonome Mobile Roboter (AMR) spezialisiert hat. Das Alleinstellungsmerkmal liegt im erweiterten Einsatzspektrum: Während die meisten AMRs auf Innenbereiche beschränkt sind, navigieren die Systeme von Innok Robotics autonom sowohl indoor als auch im Outdoor- und All-Terrain-Bereich. Das Unternehmen hat sich erfolgreich bei internationalen Grosskonzernen etabliert, darunter Siemens, BASF, Bosch, ABB, ZF, Mercedes und Volvo.

Kontakt:
Werner Weiss
Vorstand
Yggdrasil SPAC 1 AG

Berliner Allee 26a
86153 Augsburg
info@Yggdrasil-SPAC-1.de

Mehr Informationen unter
www.yggdrasil-SPAC-1.de

Ansprechpartner Presse
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

09.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Yggdrasil SPAC 1 AG
Berliner Allee 26a
86153 Augsburg
Deutschland
Telefon: 08920300353
Internet: https://www.yggdrasil-spac-1.de/
ISIN: DE000A3EVV13
WKN: A3EVV1
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 391200XAR9J8XKA2S009
EQS News ID: 2396648

 
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2396648  09.09.2026 CET/CEST

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