Wüstenrot & Württembergische Aktie 896326 / DE0008051004
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17.09.2026 12:50:23
EQS-Adhoc: Wüstenrot & Württembergische AG: W&W-Aktie wechselt in Scale-Segment
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EQS-Ad-hoc: Wüstenrot & Württembergische AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat heute beschlossen, die Beendigung der Zulassung ihrer Aktien zum regulierten Markt und die Einbeziehung ihrer Aktien in das Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Der Wechsel in das Freiverkehrssegment ermöglicht der W&W einen deutlich geringeren regulatorischen und administrativen Aufwand. Die W&W rechnet damit, dass der Wechsel voraussichtlich zum 6. Oktober 2026 wirksam wird.
An den positiven Kosteneffekten sollen die Aktionärinnen und Aktionäre beteiligt werden. Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung daher ab 2027 die Ausschüttung einer um 10 Cent erhöhten Dividende in Höhe von 0,75 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.
Kontakt:
Presse-Rückfragen:
Abteilung Kommunikation der W&W
Telefon: 07141/16-751470
Mail: kommunikation@ww-ag.com
Aktionärs-Rückfragen:
Investor Relations
Telefon: 0711/662-725252
Mail: ir@ww-ag.com
Ende der Insiderinformation
17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wüstenrot & Württembergische AG
|W&W-Platz 1
|70806 Kornwestheim
|Deutschland
|Telefon:
|07141 16-1
|E-Mail:
|info@ww-ag.com
|Internet:
|www.ww-ag.com
|ISIN:
|DE0008051004
|WKN:
|805100
|URL Finanzinstrumente:
|https://www.ww-ag.com/de/investor-relations
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|5299003H07ZT0Z5ZNN35
|EQS News ID:
|2400982
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2400982 17.09.2026 CET/CEST
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