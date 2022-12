EQS-Adhoc: voxeljet AG gibt Privatplatzierung von Stammaktien bekannt

EQS-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

voxeljet AG gibt Privatplatzierung von Stammaktien bekannt



19.12.2022 / 23:45 CET/CEST

19. Dezember 2022 FRIEDBERG, Deutschland -- Der Vorstand der voxeljet AG (NASDAQ: VJET) (die "Gesellschaft" oder "voxeljet") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre in Höhe von EUR 828.943,00 (die "Kapitalerhöhung") beschlossen. Die Gesellschaft hat ihr genehmigtes Kapital teilweise ausgenutzt und beschlossen, ihr Grundkapital von EUR 8.305.781,00 auf EUR 9.134.724,00 durch Ausgabe von 828.943 neuen Stammaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Geschäftsjahr 2022 (" Neue Aktien") zu erhöhen. Für die Neuen Aktien werden American Depositary Shares ("ADSs") ausgegeben, die jeweils eine Stammaktie repräsentieren. Alle Neuen Aktien werden privat beim Investitionsfonds für industrielle Technologie von Anzu platziert. Der gesamte Platzierungserlös beläuft sich auf USD 1.790.517. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es wird kein Angebot, keine Aufforderung, kein Kauf oder Verkauf in einer Gerichtsbarkeit gemacht, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Wichtige Zusatzinformationen Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine Empfehlung in Bezug auf die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere dar. Die Neuen Aktien und die zugehörigen ADSs wurden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") angeboten und sind weder nach dem Securities Act noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder nach den Wertpapiergesetzen anderer Länder registriert worden. Dementsprechend dürfen die Neuen Aktien und die zugehörigen ADSs nicht in den Vereinigten Staaten oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer anwendbaren Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapier- oder Blue-Sky-Gesetze oder im Rahmen einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Zukunftsgerichtete Aussagen Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese Aussagen keine Tatsachenbehauptungen und werden unter Verwendung von Begriffen wie "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "annehmen" und ähnlichen Ausdrücken gemacht. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der voxeljet AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der voxeljet AG, stellen jedoch keine Aussage über deren zukünftige Richtigkeit dar. Die voxeljet AG kann nicht zusichern, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angelegenheiten erfolgreich abgeschlossen werden oder dass die voxeljet AG die erwarteten Vorteile einer Transaktion realisieren wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die in der Regel schwer vorhersehbar sind und üblicherweise nicht im Einflussbereich der voxeljet AG liegen. Diese Risiken und andere Faktoren werden in den von der Gesellschaft bei der SEC eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können. Die hierin enthaltenen Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und sollten nicht als verlässlich in Bezug auf ein späteres Datum angesehen werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 19.12.2022 CET/CEST

