EQS-Adhoc: voxeljet AG: Das Management der voxeljet AG stellt sich neu auf

EQS-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Personalie

voxeljet AG: Das Management der voxeljet AG stellt sich neu auf



19.06.2024 / 22:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



voxeljet AG: Das Management der voxeljet AG stellt sich neu auf. Augsburg, 19. Juni 2024: Die voxeljet AG (OTCMKTS: VJTTY) (das "Unternehmen", "voxeljet" oder "wir"), ein Anbieter von großformatigen Hochgeschwindigkeits-3D-Druckern und on-demand 3D-Druckdienstleistungen für industrielle und gewerbliche Kunden, gab heute bekannt, dass sich das Management der voxeljet AG nach dem Delisting von der Nasdaq und der Deregistrierung im zweiten Quartal dieses Jahres neu aufstellt und einen Generationswechsel einleitet. Dr. Ingo Ederer, Gründer des Unternehmens, gibt seine Position als Vorstand und CEO zum 30.06.2024 auf. Dr. Ingo Ederer wird dem Unternehmen weiterhin beratend zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. „Ich blicke stolz auf die letzten 25 Jahre zurück, in denen voxeljet zahlreiche Erfolge gefeiert hat“, erklärt Dr. Ederer. „Das vergangene Jahr war das erfolgreichste in der Geschichte unseres Unternehmens, und das wäre ohne das Engagement und die harte Arbeit unseres gesamten Teams nicht möglich gewesen. Ich freue mich nun darauf, meine Kollegen und Kolleginnen bei der Fortsetzung des Wachstumskurses des Unternehmens zu unterstützen.“ Rudolf Franz, der bisher Finanzvorstand war, wird als CEO das Unternehmen gemeinsam mit dem erweiterten Führungsteam leiten. "Ich bedanke mich bei Ingo für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren und freue mich auf seine Unterstützung in der Zukunft", erklärt Rudolf Franz. Der Aufsichtsrat dankt Dr. Ederer für sein langjähriges, unermüdliches Engagement bei der Entwicklung von voxeljet zu einem führenden Anbieter von 3D-Drucktechnologien. Der Aufsichtsrat gratuliert Rudolf Franz zu seiner Wahl als nächster CEO von voxeljet, wo er sein umfangreiches Wissen über alle Aspekte von voxeljet, einschließlich der Technologien, Märkte und der strategischen Roadmap des Unternehmens einbringen wird, um das globale Geschäft von voxeljet auszubauen. ÜBER VOXELJET Die Wurzeln von voxeljet reichen zurück bis ins Jahr 1995 mit der ersten erfolgreichen Dosierung von UV-Harzen. Im Rahmen eines „geheimen“ Projekts werden erste 3D-Druckversuche an der Technischen Universität München durchgeführt. Unser Unternehmen wird am 5. Mai 1999 als Spin-Off der TUM in München gegründet mit der klaren Vision, durch die Entwicklung neuer generativer Verfahren für die Serienfertigung komplexer Bauteile mittels 3D-Druck einen neuen Fertigungsstandard zu etablieren. Zu Beginn wird der Betrieb mit vier Mitarbeitern an der TUM aufgenommen. Heute sind wir ein weltweit agierender, führender Anbieter von schnellen, großformatigen 3D-Druckern und On-Demand-3D-Druckteilen für industrielle und gewerbliche Kunden. Bauteile, die mit Hilfe unserer Technologie hergestellt werden, fliegen im Weltraum, machen Mobilität effizienter und ermöglichen die Produktion neuer technischer Lösungen. Besuchen Sie unsere Website www.voxeljet.com, und folgen Sie uns auf LinkedIn oder auf Twitter. Kontakt: Johannes Pesch Director Purchasing, Business Development & Investor Relations Phone: +49 (821) 7483 172 johannes.pesch@voxeljet.de



Ende der Insiderinformation

19.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com