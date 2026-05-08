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Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7

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08.05.2026 19:12:53

EQS-Adhoc: Viromed Medical AG verfehlt Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025, wächst aber weiter deutlich und erreicht ein positives Ergebnis; Anpassung der Prognose für 2026 

Viromed Medical
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EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Viromed Medical AG verfehlt Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025, wächst aber weiter deutlich und erreicht ein positives Ergebnis; Anpassung der Prognose für 2026 

08.05.2026 / 19:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Viromed Medical AG verfehlt Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025, wächst aber weiter deutlich und erreicht ein positives Ergebnis; Anpassung der Prognose für 2026 

Rellingen, 8. Mai 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat – auf Basis der heute vorliegenden vorläufigen Zahlen – den konsolidierten Umsatz im Geschäftsjahr 2025 deutlich gesteigert und das Ergebnis stark verbessert. Der Konzernumsatz stieg demnach von 1,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 auf 5,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025. Der Jahresüberschuss erreichte 0,6 Mio. Euro (Vorjahr: -3,1 Mio. Euro). Damit liegt der Umsatz zwar unterhalb der prognostizierten Bandbreite von 8 Mio. Euro bis 10 Mio. Euro, das Jahresergebnis übertrifft jedoch die ursprüngliche Prognose („leicht positives Ergebnis“).

Aufgrund von Verzögerungen bei der Markteinführung von ViroCAP® sowie der Zulassung von PulmoPlas® passt der Vorstand die am 30. Juni 2025 im Wege einer Mitteilung nach Art. 17 MAR veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an (damalige Prognose für 2026: Umatz von rund 80 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge im deutlich zweistelligen Bereich). Das Marktpotenzial für die von Viromed entwickelten Medizinprodukte ist nach Einschätzung des Vorstands weiterhin hoch und wird durch die zahlreichen Vertriebspartnerschaften sowie das hohe Interesse an den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Kaltplasmatechnologie untermauert. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2026 im Konzern einen deutlichen Anstieg sowohl des Umsatzes als auch des Jahresergebnisses.

Die vollständigen geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden voraussichtlich bis spätestens 22.05.2026 veröffentlicht.

 

Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de



Ende der Insiderinformation

08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Viromed Medical AG
Hauptstrasse 105
25462 Rellingen
Deutschland
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Internet: https://www.viromed-medical-ag.de/
ISIN: DE000A40ZVN7
WKN: A40ZVN
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324414

 
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2324414  08.05.2026 CET/CEST

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