Viromed Medical Aktie 151791634 / DE000A40ZVN7
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30.09.2026 17:45:14
EQS-Adhoc: Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen
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EQS-Ad-hoc: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Viromed Medical AG: Studie zur Kaltplasma-Anwendung in der Lunge von einem international führenden medizinischen Fachjournal zur Veröffentlichung angenommen
Rellingen, 30. September 2026 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) gibt bekannt, dass ein wissenschaftliches Paper zu den Ergebnissen der Studie zur Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma in der Lunge die schwere Hürde genommen hat und von einem international führenden medizinischen Fachjournal angenommen wurde. Viromed wurde hierüber von der wissenschaftlichen Leitung der Studie informiert.
Die Studie wurde unter wissenschaftlicher Leitung von Prof. Dr. Hortense Slevogt, Medizinische Hochschule Hannover und Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, erstellt und eingereicht. Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG, ist Co-Autor des Papers.
Gegenstand der Studie ist die Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma bei schweren infektiösen Lungenerkrankungen, insbesondere im Zusammenhang mit ventilatorassoziierter Pneumonie. Es wurde eine signifikante, keimunabhängige Reduktion pathogener Keime bei gleichzeitig klar definiertem therapeutischem Sicherheitsfenster nachgewiesen. Histologische Analysen sowie Untersuchungen zeigten innerhalb dieses Anwendungsfensters keine sicherheitsrelevanten Gewebeschädigungen.
Die wissenschaftlichen Details der Studie werden nach Erscheinen der Publikation durch die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kommuniziert.
Mitteilende Person:
Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG
Kontakt Viromed:
E-Mail: kontakt@viromed-medical.de
Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viromed Medical AG
|Hauptstrasse 105
|25462 Rellingen
|Deutschland
|E-Mail:
|kontakt@viromed-medical.de
|Internet:
|https://www.viromed-medical-ag.de/
|ISIN:
|DE000A40ZVN7
|WKN:
|A40ZVN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Tradegate BSX
|LEI Code:
|894500XR05MYCVCCR171
|EQS News ID:
|2408210
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2408210 30.09.2026 CET/CEST
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