EQS-Adhoc: Viromed Medical AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

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Viromed Medical AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre



26.10.2026 / 08:59 CET/CEST

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Viromed Medical AG beschliesst Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

Rellingen, 26. Oktober 2026 – Der Vorstand der Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A40ZVN7) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit 21.250.000 EUR um 450.000 EUR auf 21.700.000 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 durch Ausgabe von 450.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zum Platzierungspreis von je 4,50 EUR. Die neuen Aktien werden zunächst von der Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, übernommen und anschliessend im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten.

Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 2 Mio. EUR soll zur Finanzierung des Working Capitals der Gesellschaft verwendet werden.

Mitteilende Person:

Uwe Perbandt, Vorstand der Viromed Medical AG

Kontakt Viromed:

E-Mail: kontakt@viromed-medical.de