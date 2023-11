EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Vienna Insurance Group legt neue Dividendenpolitik fest

EQS-Ad-hoc: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Sonstiges

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Vienna Insurance Group legt neue Dividendenpolitik fest



27.11.2023 / 16:28 CET/CEST

Die Vienna Insurance Group beteiligt ihre Aktionär:innen seit ihrer Erstnotiz an der Wiener Börse 1994 durchgehend jedes Jahr am Unternehmenserfolg. Im Hinblick auf Dividendenkontinuität und Berechenbarkeit strebt die VIG zukünftig eine Dividende je Aktie an, deren Höhe zumindest dem Vorjahr entspricht und abhängig von der operativen Ergebnissituation kontinuierlich steigt. Die bisherige Dividendenpolitik war an den Konzernnettogewinn geknüpft und sah eine Ausschüttungsquote in einer Bandbreite von 30 – 50 % vor. Um die Resilienz des Geschäftsmodells auch bei der Dividende zum Ausdruck zu bringen, legt das Management der VIG auf Basis der Kapitalstärke der Gruppe erstmals die Vorjahresdividende jeweils als Minimumdividende fest. Die Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß der heute beschlossenen Dividendenpolitik somit zumindest EUR 1,30 betragen. Der finale Dividendenvorschlag wird vom Management mit dem vorläufigen Ergebnis für 2023 kommuniziert.



