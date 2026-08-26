tmc Content Group Aktie 55751920 / CH0557519201
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26.08.2026 14:40:33
EQS-Adhoc: VIDINEXT AG: Gewinnwarnung für das 1. Halbjahr 2026
|
EQS-Ad-hoc: VIDINEXT AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
Die Vidinext AG hat bei der Erstellung des Halbjahresberichts 2026 zusammen mit der Revision festgestellt, dass sie für das 1. Halbjahr einen Verlust von ca. EUR 0,4 Mio. ausweisen muss. Dieser Verlust resultiert aus einem Rückgang der Einnahmen einiger traditioneller Medienkanäle aufgrund von Marktschrumpfung, veränderten Verbraucherpräferenzen und Kosten für die Entwicklung neuer Plattformen.
Kontakt:
E-mail: info@vidinext.com
Vidinext AG
Poststrasse 24
P.O. Box 1546
CH-6300 Zug
Switzerland
Tel: +41 41 766 25 30
Ende der Insiderinformation
26.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
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|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41-41-7662530
|E-Mail:
|info@vidinext.com
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|ISIN:
|CH0557519201
|WKN:
|A2QQQU
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt
|LEI Code:
|967600H8653W4XPTPE22
|EQS News ID:
|2389008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2389008 26.08.2026 CET/CEST
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