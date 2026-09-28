BVB Aktie 1131616 / DE0005493092
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 17:06:43
EQS-Adhoc: Verlängerung der Geschäftsführer-Anstellungsverträge von Carsten Cramer, Lars Ricken und Thomas Tress – Carsten Cramer zum Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt
|
EQS-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Der Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH (persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA) hat heute die folgenden wichtigen Personalentscheidungen getroffen:
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
Ende der Insiderinformation
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien
|Rheinlanddamm 207-209
|44137 Dortmund
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 231 – 9020-2745
|Fax:
|+ 49 (0) 231 – 9020-852746
|E-Mail:
|aktie@bvb.de
|Internet:
|https://aktie.bvb.de/
|ISIN:
|DE0005493092
|WKN:
|549309
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900XO0YTOOKCLQB44
|EQS News ID:
|2406496
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406496 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.05.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.25
|BVB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX wenig bewegt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert knapp im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.