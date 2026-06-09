Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’441 0.9%  SPI 19’018 0.9%  Dow 51’045 0.5%  DAX 24’714 0.4%  Euro 0.9212 0.1%  EStoxx50 6’124 1.0%  Gold 4’315 -0.3%  Bitcoin 49’211 -2.2%  Dollar 0.7966 -0.1%  Öl 91.4 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Givaudan1064593Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Emittentin der nächsten Generation
Sieben Erfolgsgeheimnisse: Wie NVIDIA zum Tech-Giganten wurde
Mai 2026: So schätzen Experten die AIXTRON-Aktie ein
S&P 500-Titel Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kraft Heinz Company-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesla-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Suche...
Plus500 Depot

United Labels Aktie 1077775 / DE0005489561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.06.2026 16:19:53

EQS-Adhoc: United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

United Labels
1.02 EUR -3.32%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

09.06.2026 / 16:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 9. Juni 2026
ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956, Ticker: ULC

 

United Labels AG: Verschiebung der Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025

Münster, 09.06.2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt hiermit bekannt, dass die ursprünglich für den 10. Juni 2026 vorgesehene Veröffentlichung der Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 verschoben wird. Grund für die Verschiebung ist das Vorhandensein von stark eingeschränkten personellen Resourcen im Accounting.

Die Veröffentlichung der Finanzberichte ist nun spätestens bis zum 24. Juni 2026 vorgesehen.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden bereits in einer ad hoc Mitteilung am 27. Mai 2025 veröffentlicht. Zu den dort getroffenen Aussagen bezüglich des Umsatzes und des Ergebnisses gibt es keine Änderungen.

Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen dann mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Investor Relations & Finanzmedien:

Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com



Ende der Insiderinformation

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Labels AG
Gildenstr. 6
48157 Münster
Deutschland
Telefon: +49 (0)25 132 21-0
E-Mail: info@unitedlabels.com
Internet: www.unitedlabels.com
ISIN: DE0005489561
WKN: 548956
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2342558

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342558  09.06.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Labels AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten