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United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

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05.10.2026 20:15:23

EQS-Adhoc: United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG

United Internet
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EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG

05.10.2026 / 20:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG

Montabaur, 5. Oktober 2026. Der Vorstand der 1&1 AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der 1&1 AG wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 20 % erhöht. Vorstand und Aufsichtsrat der United Internet AG haben beschlossen, sich an dieser Kapitalerhöhung zu beteiligen und die vorgesehene Sacheinlage zu leisten.

Als Sacheinlage bringt die United Internet AG eine Darlehensforderung in Höhe von 850.237.942,45 EUR gegen die 1&1 Versatel GmbH ein, eine 100%-ige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG. Im Gegenzug erhält die United Internet AG 35.352.929 neue 1&1-Aktien zu einem rechnerischen Ausgabepreis von 24,05 EUR je Aktie.

Mit Durchführung der Kapitalerhöhung steigt die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG auf rund 89,32 %. In dieser Quote sind bereits 1.290.247 1&1-Aktien aus Zukäufen im Rahmen der am 17. August 2026 erteilten interessenwahrenden Order berücksichtigt. Diese Order zum Kauf von bis zu 6,0 Mio. 1&1-Aktien zu marktschonenden Konditionen bis zum 30. Juni 2027 bleibt von der Kapitalerhöhung unberührt.

Die Transaktion stärkt die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum der 1&1 AG. Durch die Einbringung der konzerninternen Darlehensforderung als Sacheinlage wird zugleich die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht. Für die United Internet AG ist mit der Einbringung kein zusätzlicher Liquiditätsabfluss verbunden; gleichzeitig bekräftigt sie damit ihr langfristiges Engagement für die 1&1 AG.

 

Ansprechpartner

United Internet AG

Lisa Pleiss

Phone +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

 

Hinweis

Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der United Internet AG auf Seite 58 zur Verfügung.



Ende der Insiderinformation

05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
LEI Code: 3VEKWPJHTD4NKMBVG947
EQS News ID: 2410650

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2410650  05.10.2026 CET/CEST

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