United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 20:15:23
EQS-Adhoc: United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG
|
EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG
Montabaur, 5. Oktober 2026. Der Vorstand der 1&1 AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der 1&1 AG wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um 20 % erhöht. Vorstand und Aufsichtsrat der United Internet AG haben beschlossen, sich an dieser Kapitalerhöhung zu beteiligen und die vorgesehene Sacheinlage zu leisten.
Als Sacheinlage bringt die United Internet AG eine Darlehensforderung in Höhe von 850.237.942,45 EUR gegen die 1&1 Versatel GmbH ein, eine 100%-ige mittelbare Tochtergesellschaft der 1&1 AG. Im Gegenzug erhält die United Internet AG 35.352.929 neue 1&1-Aktien zu einem rechnerischen Ausgabepreis von 24,05 EUR je Aktie.
Mit Durchführung der Kapitalerhöhung steigt die Beteiligung der United Internet AG an der 1&1 AG auf rund 89,32 %. In dieser Quote sind bereits 1.290.247 1&1-Aktien aus Zukäufen im Rahmen der am 17. August 2026 erteilten interessenwahrenden Order berücksichtigt. Diese Order zum Kauf von bis zu 6,0 Mio. 1&1-Aktien zu marktschonenden Konditionen bis zum 30. Juni 2027 bleibt von der Kapitalerhöhung unberührt.
Die Transaktion stärkt die Kapitalstruktur und den finanziellen Handlungsspielraum der 1&1 AG. Durch die Einbringung der konzerninternen Darlehensforderung als Sacheinlage wird zugleich die konzerninterne Finanzierungsstruktur vereinfacht. Für die United Internet AG ist mit der Einbringung kein zusätzlicher Liquiditätsabfluss verbunden; gleichzeitig bekräftigt sie damit ihr langfristiges Engagement für die 1&1 AG.
Ansprechpartner
United Internet AG
Lisa Pleiss
Phone +49 2602 96-1616
presse@united-internet.de
Hinweis
Im Sinne einer klaren und transparenten Darstellung werden in den Jahres- und Zwischenabschlüssen der United Internet AG sowie in Ad-hoc-Mitteilungen nach Art. 17 MAR – neben den nach International Financial Reporting Standards (IFRS) geforderten Angaben – weitere finanzielle Kennzahlen wie z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, EBIT, EBIT-Marge oder Free Cashflow angegeben. Informationen zur Verwendung, Definition und Berechnung dieser Kennzahlen stehen im Geschäftsbericht 2025 der United Internet AG auf Seite 58 zur Verfügung.
Ende der Insiderinformation
05.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2602 / 96 - 1100
|Fax:
|+49 (0)2602 / 96 - 1013
|E-Mail:
|info@united-internet.de
|Internet:
|www.united-internet.de
|ISIN:
|DE0005089031
|WKN:
|508903
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
|LEI Code:
|3VEKWPJHTD4NKMBVG947
|EQS News ID:
|2410650
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2410650 05.10.2026 CET/CEST
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu United Internet AG
|
20:15
|EQS-Adhoc: United Internet AG participates in capital increase against contributions in kind at 1&1 AG (EQS Group)
|
20:15
|EQS-Adhoc: United Internet AG beteiligt sich an Sachkapitalerhöhung der 1&1 AG (EQS Group)
|
15:58
|XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu United Internet AG
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen präsentieren sich stärker. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.